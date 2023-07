ASSE, OM : Georges Bereta est décédé !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Triste nouvelle, ce mardi soir : Georges Bereta, légende du football français et de l'AS Saint-Etienne, est décédé à l'âge de 77 ans. Cela faisait des années que l'ancien ailier était diminué. Né à Saint-Etienne, ce fils de Polonais a joué chez les Verts de 1966 à 1974, remportant quatre titres de champion consécutifs (de 1967 à 1970) plus deux autres en 1974 et 1975 ainsi que trois Coupes de France (1968, 1970 et 1974).

Un joueur adoré des supporters

A l'hiver 1974, il se fâche avec l'emblématique président des Verts, Roger Rocher, et est transféré à l'OM en janvier, où il reste quatre ans, remportant la Coupe en 1976. Pendant ses douze années chez les pros, il a également accumulé 44 sélections en équipe de France. Ailier gauche percutant, il a été un des piliers de la génération dorée de l'ASSE.

Il était une figure adorée des supporters stéphanois et restera à jamais l'un des plus grands noms de l'histoire de l'ASSE.

🖤 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮 𝘀'𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲́. L'ASSE perd un joueur de légende, un immense palmarès, un ambassadeur à vie.



La tristesse est infinie. pic.twitter.com/XtFEVkc9AI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 4, 2023

