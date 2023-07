ASSE : Soucasse fait une annonce forte sur la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Alors que l'AS Saint-Étienne est officiellement en vente depuis avril 2021, le club du Forez est toujours détenu par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club respectivement depuis 2004 et 2006.

Mais alors c'est actuellement le calme plat au sujet de la vente des Verts, le président exécutif et directeur général stéphanois, Jean-François Soucasse, qui s'est exprimé ce lundi devant les journalistes lors du stage à La Plagne, s'est longuement confié sur la vente du club, confirmant qu'elle était toujours d'actualité.

"Il y a toujours la volonté des actionnaires de vendre"

"C'est toujours d’actualité, il y a toujours la volonté des actionnaires de vendre. Ce que je vous dis depuis le premier jour où on l'évoque, c'est que la vente c'est le sujet des actionnaires. Dans ma situation je fais abstraction de ça, si j'avais commencé à changer de stratégie à chaque fois qu'il y avait un candidat potentiel avéré ou pas... On ne peut pas travailler comme ça. L’année dernière, ça a été compliqué parce qu’en dehors de la descente, des sanctions avec les trois points de pénalité et les quatre huis clos, le sujet de la vente était un peu au coeur des discussions. Même en dehors de la communication, tout le monde pensait que c'était le moment idéal. Ça a semé un trouble. On le savait, on s’en est rendu compte sur l’orientation qu’allait prendre le club : des joueurs et des agents avec qui on discutait nous demandaient où on allait. C'était un sujet d'interrogations voire d'inquiétudes pour certains. Reconnaissons que cet été, je ne dis pas qu'il n'existe pas mais la perception des acteurs du football autour de celui-ci fait qu’il n'est pas au coeur des discussions", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par nos confrères d'Envertetcontretous.

