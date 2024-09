FC Nantes - ASSE : Ekwah annonce des Verts revanchards à la Beaujoire

La recrue Pierre Ekwah était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (17h). Le nouveau milieu des Verts a évoqué l'état d'esprit de ses troupes après la lourde défaite à Nice. "Evidemment on a eu un sentiment de honte, c'est normal, a-t-il glissé. Cette semaine on a fait beaucoup de vidéo, on a revu les bases. Il y a eu un soici au niveau de l'envie à Nice, des soucis tactiques aussi auxquels on n'a pas su répondre, contrairement au match face à Lille."

"Le couteau entre les dents"

Et au joueur prêté par Sunderland d'ajouter... "On s'est beaucoup parlés. On a une revanche à prendre, on le sait. On ira à Nantes avec le couteau entre les dents." Les Canaris sont prévenus, les Verts seront revanchards dimanche soir.

🎙️ Pierre Ekwah avant #FCNASSE : "Laver les têtes ? Non, il ne faut pas oublier ce qu’il s’est passé, cette honte ressentie. Il faut se noyer dans la vidéo, puis travailler sur le terrain. (…) Se recentrer sur les bases et aller à Nantes sans perdre confiance en nous, car si on… pic.twitter.com/UKKnwQJhTp — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 27, 2024