Rodez - ASSE : un Batlles fataliste refuse d'évoquer le Mercato, gros coup de gueule de Briançon

Au micro de Margot Dumont sur beIN Sports, c'est un Laurent Batlles encore amer qui s'est présenté : « Il manque trop de choses. On n'a pas assez de maîtrise, on ne gagne pas assez de duels (…) C'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il faut essayer de faire le dos rond. On l'a fait déjà l'année dernière. Il faut repartir au travail. Je ne vais pas taper sur qui que ce soit mais je vois que, sur le terrain, il y a trop de manques aujourd'hui. A partir de là, on ne peut pas gagner des matchs... »Lancé sur la nécessité d'accélérer le recrutement, le technicien a balayé le sujet : « Je ne vais pas trop parler de ça... On va essayer de se concentrer avec le groupe qu'on a et on verra par la suite ».

Quant à savoir s'il avait le droit au bonheur en tant que coach de l'ASSE, Laurent Batlles assure qu'il le trouvera à nouveau tôt ou tard : « L'année dernière pendant six mois on a souri, on a fait ce qu'il fallait pour gagner des matchs et remonter au classement. On a pris des points. On était premier en deuxième partie de saison. On a aussi vécu de grands moments et j'en vivrais surement d'autres. Maintenant cela demande une prise de conscience et du travail. Le passé est le passé, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière... »

«On doit vite retrouver des valeurs, sinon on va se faire chier »

Quelques minutes plus tôt, son habituel capitaine Anthony Briançon, rentré en cours de jeu car n'étant pas encore revenu à 100% de son virus, c'était lâché sur un problème « d'état esprit » : « C'est avant tout des valeurs qu'on n'a pas pas et que l'on doit vite retrouver parce que sinon on va se faire chier. C'est frustrant parce que le weekend dernier c'est le même match. Sur le dernier match on prend un but à la 90e qui nous tue et là, c'est pareil ».

« Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas puisque finalement, on perd les matchs. Il va falloir travailler. On sait par quoi on est passé la saison dernière. Il ne faut pas retomber là-dedans, sinon ce sera très dur et compliqué. Il va falloir mettre le bleu de chauffe sur la semaine qui arrive pour absolument gagner lors de la prochaine journée », a-t-il ajouté, sans se chercher d'excuses sur le contexte particulier d'un match retardé d'une heure à cause d'une bagarre entre supporters stéphanois.

