ASSE, FC Nantes - Mercato : Batlles explique pourquoi il a voulu Appiah

En quête d'un latéral droit cet hiver depuis le départ en prêt d'Yvann Maçon au Paris FC, l'ASSE a jeté son dévolu sur Dennis Appiah, dont l'arrivée a été officialisée ce mardi en provenance du FC Nantes.

"Appiah va nous aider à repartir sur des bases saine"

Sur le site officiel du club stéphanois, Laurent Batlles s'est exprimé sur l'arrivée de l'ancien Caennais, expliquant les raisons de ce choix et ce qu'il va apporter à son équipe. "Dennis est un joueur polyvalent capable d'évoluer en tant que latéral mais également dans un rôle de piston. Il connaît très bien le haut-niveau et va apporter à notre jeunesse son expérience, sa maturité et sa sérénité. C'est un joueur frais mentalement qui va nous aider à repartir sur des bases saine", a déclaré l'entraîneur des Verts.

✍️ 𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐩𝐩𝐢𝐚𝐡 est stéphanois jusqu'en 2025 !



🤜🤛 Bienvenue chez les Verts, @DennisAppiahOff 😉 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 3, 2023

