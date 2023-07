ASSE, Girondins - Mercato : incroyable double coup de théâtre pour Livolant !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le feuilleton Jérémy Livolant n'en finit plus de rebondir depuis le début du mercato estival. Alors que l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux sont à la bataille pour signer l'attaquant et capitaine de l'En Avant Guingamp cet été, le journaliste de L'Équipe, Emery Taisne, a annoncé ce lundi que Bordeaux et Guingamp auraient trouvés un accord pour le transfert du joueur de 25 ans.

Un accord démenti !

Mais d'après Le Télégramme, l'En Avant Guingamp n'aurait en réalité accepté aucune offre des Girondins de Bordeaux pour Jérémy Livolant. Et contrairement à ce qu'a annoncé le journaliste de France Bleu Gironde, Clement Carpentier, l'ASSE serait toujours dans la course pour recruter le natif de Morlaix, auteur de 9 buts et 10 passes décisives en 38 matchs disputés de Ligue 2 la saison dernière.

