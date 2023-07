ASSE - Mercato : immense coup de théâtre pour Livolant !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

En quête d'un joueur offensif polyvalent cet été, les dirigeants de l'ASSE apprécieraient le profil de l’attaquant et capitaine de l’En Avant Guingamp, Jérémy Livolant, avec qui ils auraient même déjà un accord de principe.

Livolant finalement d'accord avec les Girondins plutôt qu'avec les Verts ?

Mais cet accord serait faux puisque puisqu'à en croire les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, le natif de Morlaix se dirigerait plutôt vers les Girondins de Bordeaux et aurait trouvé un accord avec le club girondin. Il ne manquerait plus qu’un accord entre Bordeaux et Guingamp pour finaliser le deal. C'est donc une nouvelle piste en attaque qui passerait sous le nez des Verts lors de ce mercato estival...

🚨EXCL : 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue2 |



◉ Accord trouvé entre l'ailier de Guingamp Jérémy Livolant et les Girondins de Bordeaux.



◉ Il reste désormais aux deux clubs de trouver un accord.



Avec @HanifBerkane https://t.co/SZid9YNtZI pic.twitter.com/f05AXnP8ZV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2023

Podcast Men's Up Life