Real Madrid : un buteur légendaire s’en prend à Vinicius

L’Argentin Mario Kempes a taclé Vinicius, la star du Real Madrid.

C’est contre les Saoudiens d’Al-Hilal ce mercredi, que Xabi Alonso va diriger pour la première fois le Real Madrid, pour l’entrée en lice du club merengue dans la Coupe du monde des clubs. Vinicius Jr devrait être de la partie mais son avenir reste incertain, lui qui est dans le viseur de l’Arabie saoudite et en particulier… d’Al-Hilal.

« Il joue plus avec les tribunes qu’avec ses coéquipiers !»

Très critiqué depuis le début de l’année, le Brésilien n’est pas dans sa meilleure forme et ses frasques agacent. Mario Kempes, légende du foot argentin, a donné son avis sur « Vini » et lui glissé un petit tacle. « Au Real Madrid, c’est bizarre, parce qu’il y a des joueurs qui devraient uniquement se concentrer sur le jeu, a-t-il expliqué à Marca. Mon joueur préféré ce serait Vinicius. Mais qu’est-ce qu’il se passe avec lui ? Il joue plus avec les tribunes qu’avec ses coéquipiers ! Et d’après ce qu’on m’a dit, il y a eu des problèmes dans le vestiaire parce qu’il ne se concentre pas sur le foot et sur le fait de s’amuser sur le terrain ». Voilà qui n’étonnera pas grand monde…