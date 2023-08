ASSE - Mercato : l'avenir de Nkounkou dépend de... Mbappé !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

On imaginait une avancée du transfert de Niels Nkounkou samedi dernier, lors d'ASSE-Grenoble (0-1), puisque le recruteur de l'Eintracht Francfort, Jean-Philippe Durand, était dans les travées du Chaudron, mais non. Non seulement l'ancien milieu international a assuré être venu superviser un autre joueur mais, en plus, le président exécutif stéphanois, Jean-François Soucasse, a assuré que le latéral gauche allait rester pour aider les Verts à remonter. Statu quo, donc.

Le transfert de Mbappé débloquerait beaucoup de choses

Un mouvement pourrait tout débloquer, et il ne concerne pas l'ASSE. Ce mouvement, c'est celui de Kylian Mbappé. Si l'attaquant, actuellement placé dans le loft du PSG, est vendu au Real Madrid comme c'est la tendance, alors Paris investira l'argent récupéré sur Randal Kolo Muani. Et avec les 100 M€ attendus, l'Eintracht Francfort pourra recruter plusieurs joueurs, dont Niels Nkounkou. Un jeu de dominos qui doit démarrer du côté de Poissy avant de passer par le Forez...

Wir müssen uns wohl oder übel darauf einstellen,die kommende Saison ohne Kolo Muani zu bestreiten. Es kommt ein Geldregen und Handlungsspielraum für Nkounkou und Wahi auf uns zu. So könnte die #SGE ohne unseren französischen Topstar aussehen,und mir gefällts.Das ist ein T4-Kader. pic.twitter.com/b7NNImbAww — eduardo (@EduardoSGE) August 7, 2023

