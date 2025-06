ASSE – Mercato : retournement de situation pour Léo Pétrot ?

Alors qu’Eirik Horneland compte le conserver, Léo Pétrot semblait sur le départ à l’ASSE. Le latéral a notamment des touches en Espagne. Mais la donne pourrait encore changer…

Parmi les joueurs en fin de contrat, Eirik Horneland souhaite conserver avant tout Léo Pétrot. Mais la direction de l’ASSE suivra-t-elle son technicien norvégien ou laissera-t-elle filer le défenseur de 28 ans, dont Horneland loue le professionnalisme ?

Horneland : « J’espère qu’il va rester »

La tendance, comme l’avait indiqué Le Progrès en début de semaine, était plutôt à un départ. Et une destination semblait se préciser pour le gaucher : l’Espagne. Cet hiver, But FC ! avait révélé un intérêt de l’Espanyol de Barcelone, qui envisageait la possibilité de lui faire une proposition contractuelle pour une arrivée libre en fin de saison. L’ancien club d’Irvin Cardona ne serait pas seul sur le coup, mais selon les dernières indiscrétions venues de L’Etrat, le natif de Firminy n’est pas encore parti. En interne, Eirik Horneland pousse pour qu’il reste. Pétrot n’était pas présent à la reprise de l’entraînement hier mais Horneland a confirmé sa volonté de le voir prolonger. « J’espère qu’il va rester », a glissé le Norvégien. Qui a aussi dit : « Nous travaillons ensemble avec la direction. Je suis consulté dans les choix des joueurs, bien-sûr, je suis le coach. Et c’est toujours mieux d’avoir des joueurs qu’on a envie de mettre sur le terrain. » Comme Pétrot en fait partie et que le gaucher a très envie de rester, la balle est dans le camp de Kilmer Sports. Et il n’est pas exclu que KSV se plie à la volonté d’Horneland.