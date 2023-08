ASSE – Mercato : le remplaçant de Nkounkou déniché en L2 néerlandaise ?

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L'ASSE tarde à transférer Niels Nkounkou, qui « va rester » selon Jean-François Soucasse, mais cela ne l'empêche pas de lui chercher un remplaçant. Alors que le piste Antoine Leautey aurait été abandonnée, l'ASSE lorgnerait du côté des Pays-Bas.

Bangura (Cambuur) est international sierra-léonais

« Alors que le départ de Niels Nkounkou à Francfort se précise, Saint-Étienne prospecte au poste de latéral gauche, indique en effet le média. Les Verts ont notamment ciblé l'international sierra-léonais Alex Bangura (5 sélections). Formé au Feyenoord Rotterdam, ce défenseur de 24 ans évolue depuis quatre ans au SC Cambuur, club de D2 néerlandaise. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Bangura compte 56 matches d'Eredivisie et 47 de Deuxième Division. » Bangura a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives la saison dernière avec son club en Eredivisie, sans pouvoir éviter la relégation de Cambuur.

Info Saint-Étienne : L'#ASSE piste le latéral gauche Alex Bangura auquel il reste un an de contrat au SC Cambuur (D2 hollandaise) #mercato #mercatoasse @lequipehttps://t.co/tHOvy7HZJN — Flavien Trésarrieu (@ftresarrieu) August 8, 2023

Podcast Men's Up Life