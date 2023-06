ASSE - Mercato : Metz déboule sur un bon plan de Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après avoir massivement investi en janvier pour sauver sa peau en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne n'aura pas beaucoup de moyens pour recruter cet été. Loïc Perrin va donc devoir tenter des bons coups. Il en avait déniché un du côté de Dunkerque (National 1), en la personne de Rayan Ghrieb. Ce milieu offensif gaucher sort d'une saison à 14 buts et 8 passes décisives. Son profil est d'autant plus intéressant que, même si elle a levé son option d'achat auprès d'Everton, l'ASSE devrait vendre Niels Nkounkou, désireux d'aller voir plus haut.

Les Lorrains ont deux atouts par rapport aux Verts

Rayan Ghrieb avait tout du bon plan, surtout qu'il était coté à moins d'un million d'euros par Transfermarkt. Mais ses statistiques en plus de son faible coût ont attiré d'autres prétendants. Ainsi, le FC Metz, qui vient de remonter en Ligue 1, serait intéressé. Et les Lorrains, en plus d'être proches de l'Alsace natale du joueur, ont désormais l'avantage de pouvoir offrir une exposition au plus haut niveau à Ghrieb. L'ASSE a évidemment des atouts à faire valoir elle aussi mais la lutte s'annonce chaud pour récupérer le milieu offensif !

