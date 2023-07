ASSE - Mercato : un nouveau cas Livolant pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

A chaque jour sa vérité et ses rebondissements... Il y a eu un premier feuilleton cet été à l'ASSE avec Jérémy Livolant. Si Jean-François Soucasse a laissé entendre que le Guingampais n'était qu'une piste parmi d'autres, l'ASSE avait bien ciblé le joueur mais elle ne s'est pas alignée sur Bordeaux pour racheter sa dernière année de contrat et il a pris la direction des Girondins.

Leautey n'ira pas au bras de fer

Le dossier Antoine Leautey n'est pas simple lui non plus et pour deux raisons : il est lié au départ de Niels Nkounkou, qui est allé au clash en demandant à être transféré à Francfort, alors que l'ASSE arefusé les premières offres allemandes, et Amiens ne compte pas lâcher son ailier. Alors que Leautey privilégiait un départ à l'ASSE, ses dirigeants l'ont augmenté et d'après Le Courrier Picard, le joueur ne la jouera pas comme Nkounkou : il n'a aucune intention d'aller au conflit avec son club. La suite au prochain numéro...

