ASSE - Mercato : un premier départ historique provoqué par Batlles ?

Pascal Dupraz n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. Selon L’Équipe, le coach de 59 ans a été reçu lundi matin par les dirigeants stéphanois, qui lui ont confirmé que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 juin. Sitôt l’entrevue avec Dupraz terminée, ces derniers ont contacté Laurent Batlles.

Si l’ancien coach de Troyes accepte le challenge, il pourrait vouloir venir avec un adjoint et un préparateur physique. Cela entraînerait le départ de Julien Sablé. Adjoint de l’équipe première depuis décembre 2017, il arrive également en fin de contrat au 30 juin. Sainté Inside croit même savoir que la décision a déjà été annoncée à l'intéressé.

Le quotidien sportif précise que les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours avec Batlles et elles pourraient être plus compliquées que prévu. L’ancien entraîneur de la réserve de l’ASSE aimerait continuer à entraîner en Ligue 1 et avoir une visibilité claire du nouveau projet des Verts. Le processus de vente du club restant en suspens, le conditionnel semble s’imposer.

Ce n’est plus une crainte mais une réalité, l’ASSE est en Ligue 2.

Bastien Aubert

