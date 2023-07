ASSE - Mercato : une autre cible en L2 que Livolant veut absolument rejoindre les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avec des départs potentiels cet été et l’envie de se renforcer pour jouer la montée cette saison, l’ASSE multiplie les cibles offensives. Outre l’attaquant guingampais, Jérémy Livolant, un autre attaquant voudrait lui aussi rejoindre les Verts.

Après Guingamp, c'est au tour d'Amiens

Auteur de quatre buts et six passes décisives en 36 matchs cette saison, Antoine Leautey pourrait rejoindre l’ASSE. L’ailier droit très polyvalent de l’Amiens SC serait très intéressé à l’idée de rejoindre l’ASSE, révèle Manu Lonjon. Antoine Leautey est sous contrat jusqu’en 2025 et sa valeur est estimée à 1,5 million selon Transfermarkt. Un nouveau renfort offensif potentiel pour l’ASSE…

🔄 Amiens souhaiterait conserver Antoine Leautey la saison prochaine.



Cependant, le joueur serait, quant à lui, très intéressé à l’idée de rejoindre l’ASSE.



(@ManuLonjon) pic.twitter.com/JvCh74wz74 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) July 18, 2023

