FC Barcelone : João Félix ne veut pas des miettes de Messi

Prêté au FC Barcelone le 1er septembre par l'Atlético Madrid, Joao Félix a concrétisé son rêve. En Catalogne, l'attaquant a décidé de porter le n°14, hautement symbolique car c'est celui de Johan Cruyff, l'homme qui a révolutionné le FCB lors de son passage sur le banc à la fin des années 80. Depuis ses débuts, le Portugais avait l'habitude de porter le 11 mais celui-ci est la propriété de Raphinha en Catalogne. Selon Sport, les dirigeants barcelonais lui ont proposé un autre numéro mais l'ancien du Benfica a préféré refuser.

Ce numéro, c'est le 10. Ansu Fati envoyé en prêt à Brighton, le 10 était disponible. Mais Félix a préféré refuser car c'est le numéro de Lionel Messi et que cela lui aurait ajouté une grosse pression sur les épaules, déjà qu'il est attendu au tournant après ses quatre saisons très décevantes à l'Atlético. En outre, vu sa situation contractuelle, il n'envisageait de récupérer un chiffre aussi prestigieux alors qu'il ne sera peut-être que de passage à Barcelone. Si tout va bien pour lui en 2023-24 et qu'il est définitivement recruté par le FCB, peut-être reverra-t-il sa position à ce sujet.

