OL, PSG : Botafogo se paye al-Khelaïfi !

Après la victoire de Botafogo cette nuit face au PSG en Coupe du monde des Clubs, Nasser al-Khelaïfi s’est fait chambrer par le club brésilien de John Textor (OL)…

Le PSG est tombé sur un os cette nuit. Egal à lui-même contre l’Atlético de Madrid (4-0) dimanche dernier, il a vécu une soirée bien plus difficile contre Botafogo (0-1) au Rose Bowl de Pasadena. Après avoir battu les Seattle Sounders (2-1), le club brésilien de John Textor s’est imposé grâce à un but d’Igor Jesus, dont la frappe déviée par Willian Pacho a surpris Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). « Ce n’est pas ma plus grande victoire dans le football, la Copa Libertadores est incroyable, c’est le SuperBowl d’Amérique du Sud. Mais cette soirée était spéciale parce qu’on n’a pas souvent l’occasion de jouer hors du Brésil et d’affronter les meilleures équipes du monde », a glissé l’Américain après la rencontre, sur DAZN.

Le Boss de l’OL a ensuite été mis à l’honneur par Botafogo sur ses réseaux. Le club de Rio de Janeiro est en effet revenu sur la passe d’armes de Textor avec Nasser Al-Khelaifi qui l’avait traité de « cow-boy » devant les autres présidents de L1. Le dirigeant américain, en réponse, lors de OL-PSG était venu habillé avec un chapeau de cow-boy pour chambrer le président parisien. Botafogo en a remis une couche avec une image de Textor en chapeau et cette légende : « Le rêve américain ! On pense que le cow-boy a gagné », puis en sous titre : « Juste un cow-boy qui poursuit son rêve américain ». Taquins, les Brésiliens !