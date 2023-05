FC Barcelone : les 4 flops de la défaite à Valladolid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Drôle de match que nous a offert le FC Barcelone à Valladolid (1-3) ce soir. Il a eu la possession, des occasions mais a semblé sans envie, comme si le titre de champion acquis il y a dix jours avait signifié la fin de la saison. Cela a fait le bonheur de la Real Sociedad (2-1) le week-end dernier et celui de Valladolid (0-2) ce soir. Pour l'anecdote, Marc André ter Stegen a demandé à sortir à la mi-temps... pour préserver ses statistiques ! En effet, le fait qu'il ait joué moins d'une heure fait que les deux buts encaissés ne seront pas comptabilisés pour le trophée Zamora. Le Barça en est là, à tenter de remporter des trophées individuels après avoir décroché le plus important, celui de la Liga. Seulement, tous les Blaugranas ne risquent pas de gagner des prix, bien au contraire. Nous en avons ciblé cinq qui ont même affiché des lacunes inquiétantes ce soir.

Garcia et Raphinha, la marche est trop haute

Sergi Roberto : il est l'une des raisons qui ont failli provoquer le départ de Mateu Alemany. Le directeur du football s'était opposé à la prolongation du héros de la remontada, imposée par Joan Laporta. Et on comprend pourquoi. Aligné au poste de latéral droit, il a été catastrophique ce soir. Large dans son marquage, mal positionné et inutile en attaque. Il est sorti à la pause à cause d'une douleur à un genou mais, même sans ça, il est certain que Xavi l'aurait remplacé. Un naufrage.

Le duo Christensen-Alonso : la tête contre son camp de Christensen dès la 2e minute a donné le ton de la soirée. Ces deux-là sont trop lents pour être associés en match. Il leur faut un Ronald Araujo ou un Jules Koundé pour masquer leurs nombreuses lacunes. Ce soir, ils ont étalé toutes leurs limites et démontré qu'au sein d'un Barça ambitieux, leur place est sur le banc. Au mieux...

Eric Garcia : ce n'est pas la première fois que Xavi l'utilisait au poste de sentinelle, devant la défense. L'entraîneur du FCB pensait qu'avec cette défense à trois qui ne disait pas son nom, Valladolid aurait dû mal à se procurer des occasions. Raté. Non seulement, les Violet et Blanc ont inscrit trois buts mais ils ont frappé deux fois les montants. Et Garcia, auteur de la faute ayant abouti au deuxième but sur pénalty, a été complètement à la rue, perdu dans l'immensité du terrain. Lui qui rêvait de jouer à Barcelone va devoir se faire une raison : la marche est trop haute !

Raphinha : l'action la plus décisive de sa soirée ? Avoir retiré son maillot pour dévoiler un message de soutien à Vinicius Jr à son remplacement. Cela lui a d'ailleurs coûté un carton jaune. Pour le reste, que de maladresses, surtout dans le dernier geste ! Le Brésilien ne démérite pas mais il est vraiment trop brouillon pour le haut niveau. A Rennes ou à Leeds, on fermait sans doute les yeux sur ses dix loupés pour se régaler d'un geste décisif mais dans les grands clubs, c'est l'inverse : on ne voit que ce qu'il loupe. Et il loupe énormément !

La fiche de Valladolid-Barcelone

Le calendrier complet du FC Barcelone pour la fin de saison

Le classement de la Liga

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Sergi Roberto, Eric Garcia, la paire Christensen-Alonso et Raphinha ont beaucoup déçu ce soir, lors de la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Valladolid (1-3). Certains ont montré des limites sans doute rédhibitoire pour espérer rester au club.

Raphaël Nouet

Rédacteur