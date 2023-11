FC Barcelone : Piqué détruit le Real Madrid comme rarement

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pour tous ceux qui en doutaient, Gerard Piqué conserve la forme. Du moins dans ses propos et non sur les terrains, lui qui a décidé, en début de saison dernière, de ranger ses crampons et de prendre sa retraite. L'ancien défenseur du FC Barcelone était ce matin l'invité de la radio catalane, RAC1, et a donné son point de vue sur quelques sujets. Notamment sur la formation de Xavi, qui éprouve des difficultés dans le jeu depuis quelques semaines.

Confiance en Xavi

"Xavi est un joueur du cru, il est là depuis de nombreuses années, il a appris notre façon de jouer, et en ce moment, il n'y a personne de mieux que lui pour renverser la vapeur et revenir à un bon niveau de jeu." Et Piqué de se mettre ensuite à évoquer LE concurrent, une fois encore, du Barça pour le titre en Liga cette saison, le Real Madrid.

"Avec le Real, c'est plus ou moins pareil que d’habitude. Ils s'en sortent sur des matches qui se jouent à peu de choses. C'est une équipe qui ne transmet rien, mais elle sera là dans les moments décisifs de la Ligue des champions. Ils ont gagné plus que n'importe qui d'autre en Europe, 13 ou 14 Ligue des champions, mais notre façon d'être et de penser fait que lorsque nous gagnons, on s’en souvient pour toujours. En Europe, on se souvient du Barça de Pep Guardiola comme de la meilleure équipe de l'histoire récente. La dernière Ligue des champions de Madrid (2022) a été un miracle et personne ne s'en souvient, ils n'ont été supérieurs à aucun adversaire dans les matches à élimination directe."

