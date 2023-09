FC Barcelone : une énorme polémique frappe Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les relations entre la Fédération polonaise de football (PZPN) et Robert Lewandowski seraient de plus en plus fraîches et selon le journaliste Piotr Wołosik, ça pourrait ne pas s'arranger. En effet, l'attaquant du FC Barcelone se trouve au coeur d'une polémique.

Un bon repas au frais de la Fédé ?

L’ancien joueur du Bayern Munich aurait invité toute la sélection polonaise au restaurant Nusr-Et lors de la Coupe du monde au Qatar après le premier match contre le Mexique, et il aurait envoyé la facture à la Fédé ! Le directeur de la communication de la PZPN, Tomasz Kozłowski, a tenté de calmer le jeu. «Il s’agissait d’un dîner privé pour les joueurs et, pour autant que je sache, il a été payé par le capitaine de l’équipe avec de l’argent privé», a-t-il glissé... (Avec Foot Mercato)

