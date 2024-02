Mercato : le Qatar a détourné le Maradona du Real Madrid du FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le sait, le Qatar a juré la perte du FC Barcelone depuis que les dirigeants catalans ont critiqué le dopage financier opéré au PSG alors qu'ils ont bénéficié d'un très généreux contrat avec Qatar Airways au préalable. Mais il n'y a pas que via Paris que l'émirat cause du tort aux Blaugranas. Sport nous rappelle ce mercredi, au lendemain du but maradonesque inscrit par Brahim Diaz avec le Real Madrid à Leipzig (1-0), que le milieu offensif aurait dû jouer en Catalogne.

Le Qatar a surpayé pour que Diaz n'aille pas à Barcelone

Les faits remontent à 2011. Diaz, alors âgé de 12 ans, émerveille déjà les recruteurs du monde entier. Il joue à Malaga, contrôlé par l'un des frères de l'émir du Qatar. Barcelone a vent des prouesses du prodige et se met d'accord avec son père. Brahim est fou de joie à l'idée de porter le maillot du FCB. Tout est réglé, même le déménagement et le nouvel emploi du paternel, condition sine qua non à un transfert de mineur. Sauf que le propriétaire de Malaga décide de faire une offre astronomique au prodige et à sa famille pour les convaincre de rester. Les Diaz ne peuvent pas dire non devant tant d'argent (toute ressemblance avec l'histoire d'un joueur né à Bondy n'est pas fortuite...). Et voilà comment le Barça a vu filer sous son nez un petit prodige faisant aujourd'hui le bonheur de l'ennemi madrilène !

