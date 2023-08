FC Barcelone – Mercato : cinq transferts finalisés d’ici à demain soir, le pari fou du Barça !

La fin du Mercato du FC Barcelone s’annonce particulièrement animée… et ce autant dans l’équipe fanion qu’au niveau de la réserve où un accord a été trouvé avec le Los Angeles FC pour récupérer le jeune défenseur central Mamadou Fall (20 ans), qui était jusqu’à présent prêté à Villarreal et qui va débarquer en prêt avec option d’achat (6,5 M€).

Les Blaugranas, qui vont finaliser le prêt à Brighton d’Ansu Fati et le départ de Clément Lenglet à Aston Villa, auront dégagé suffisamment d’espace sur leur masse salariale pour enfin enregistrer la signature en prêt avec option d’achat quasi-obligatoire de Joao Cancelo (Manchester City) ce vendredi. L’objectif étant que le latéral portugais puisse être qualifié au fair-play financier de Liga.

Mais le Barça ne s’arrêtera pas à ces quatre chantiers en commun. Revelo confirme que des négociations sont actuellement en cours avec l’Atletico Madrid pour le prêt de Joao Felix, lequel a refusé toutes les autres options ne veut que rejoindre le club catalan. Les Colchoneros réclament quand même 8 M€ pour le prêt payant plus la prise en charge du salaire. Il reste un peu plus de 24 heures pour finaliser ce dossier complexe…

💣🚨 l’Atlético de Madrid et la Barça NÉGOCIENT MAINTENANT le prêt payant de João Felix ! Ils demandent plus ou moins 8M€ pour le prêt + prise en charge du salaire. @MatteMoretto & @gerardromero pic.twitter.com/L48Wf1TlkS

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Le dernier jour du Mercato du FC Barcelone s'annonce particulièrement animé... Les Blaugranas vont faire en sorte de finaliser trois arrivées (Joao Cancelo, Mamadou Fall et Joao Felix) et deux départs de gros salaires (Ansu Fati et Clément Lenglet).