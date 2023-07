FC Barcelone - Mercato : une énorme rentrée d'argent prévue ce week-end ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a-t-il trouvé un nouveau levier ? Encore en proie à des contraintes économiques cet été, le Barça espère vendre certains joueurs bien cotés en Europe (Kessie, Ferran Torres...) pour renflouer ses caisses. En parallèle, le club catalan a peu dépensé dans le sens des arrivées puisque la recrue phare Ilkay Gündogan a signé libre tandis qu'Oriol Romeu n'a coûté que 5 millions d'euros. Toute économie est bonne à prendre alors qu'une excellente nouvelle pourrait intervenir cette semaine.

Les recrues enfin enregistrées ?

Selon la Cadena Ser et la Cope, le champion d'Espagne pourrait dans les prochains jours conclure une "opération économique" qui devrait générer d'importants revenus. Les joueurs en attente d'inscription (Gündogan et Romeu notamment) seraient alors en capacité d'être validés en vue de la saison à venir. Un soulagement pour les Blaugranas qui en profiteraient aussi pour prolonger les contrats d'Alejandro Balde et Lamine Yamal sans nécessairement vendre un élément important du groupe.



