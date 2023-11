FC Barcelone - Mercato : une piste brésilienne fait son chemin en interne

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Mercredi, le quotidien catalan Sport a publié un article annonçant que la piste Savio prenait de plus en plus d'épaisseur au FC Barcelone. Celle-ci a été révélée il y a plusieurs jours déjà. Les dirigeants blaugranas apprécient cet ailier gauche brésilien de 19 ans, qui brille chez le surprenant leader qu'est Gérone. Depuis le début de la saison, il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 13 matches. Il est déjà coté 20 M€ et un transfert pourrait se négocier plus haut, surtout qu'il appartient au City Group, qui ne fera aucun cadeau au Barça.

Le Barça apprécie qu'il ait un entourage sain...

Pourquoi la direction barcelonais et Xavi apprécient-ils autant Savio ? D'abord pour ses qualités footballistiques et parce qu'il n'y a aucun ailier gauche actuellement dans l'effectif. Ensuite parce qu'il est polyvalent. Parce que techniquement, il s'agit vraiment d'un phénomène, typiquement brésilien. Enfin, et c'est plus surprenant, parce que son entourage est très sain. Et visiblement, cela semble beaucoup compter au Barça, où on a payé pour apprendre que ces à-côtés peuvent parfois coûter cher. Tout sous-entendu concernant un ailier français parti cet été étant évident...

