Clermont - FC Nantes : nouvelle blessure pour Ganago, le verdict est déjà tombé !

Pour la première fois depuis le début de la saison, Ignatius Ganago était titulaire avec le FC Nantes ce samedi face à Clermont. Mais après seulement 36 minutes de jeu, l'attaquant du FCN a dû céder sa place à Mostafa Mohamed. La raison ? Il s'est blessé à la cuisse gauche.

C'est un claquage !

Et on sait déjà la nature de sa blessure puisque l'ancien joueur du RC Lens et de l'OGC Nice a annoncé au journaliste d'Amazon Prime Vidéo, Timothée Maymon, qui est bord terrain pour ce match, qu'il s'agissait d'un claquage. C'est un nouveau coup pour l'international camerounais, qui s'était déjà blessé aux ischios-jambiers en début de saison.

