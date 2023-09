FC Nantes : Clermont fait remonter un douloureux souvenir aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes se déplace à Clermont ce dimanche et comme le rappelle le site Tribune Nantaise, sa dernière visite aux pieds des volcans avait accouché d'une bonne purge. Le 29 janvier 2023, la rencontre s’est soldée par un match nul (0-0) et aucune équipe n’était parvenue à cadrer le moindre tir, une première en L1 depuis qu'Opta analyse la compétition.

Une purge, mais aucune défaite en L1 contre les Auvergnats

A l'aller, les deux équipes n'avaient pas su se départager (1-1) non plus. Et la saison précédente, les Canaris s'étaient imposés à la Beaujoire (2-1) avant de prendre les trois points à Clermont (3-2), contre qui ils sont invaincus en L1.

