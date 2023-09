FC Nantes : un souvenir électrique prêt à ressurgir à Clermont ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes tentera dimanche à Clermont (15h) de confirmer son redressement aperçu avant la trêve internationale. Ce sera sous la houlette de Thomas Léonard, qui a laissé un souvenir mitigé aux Canaris la saison dernière. Après avoir arbitré le FC Nantes à deux reprises, son bilan est à l’équilibre avec une victoire et une défaite. Largement dominés à Monaco (1-4), les Canaris avaient pris trois points importants contre le MHSC (3-0).

Léonard avait sorti deux rouges

La rencontre avait néanmoins été émaillée de quelques situations électriques puisque les supporters montpelliérains l’avaient interrompue suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques. Comme le rappelle Tribune Nantaise, l’officiel avait également dégainé plusieurs cartons de sa poche : deux jaunes côté nantais (Simon et Guessand) et surtout deux rouges pour Khazri (geste dangereux sur Zeze) et le néo-Lensois Wahi.

Le charme de la vétusté #FCNantes Manquerait plus que la Beaujoire accueille des matches des JO pic.twitter.com/UvQ6ql7rql — Folliot Loïc (@loicfolliot) September 15, 2023

