FC Nantes Mercato : Cömert fait une annonce forte sur son avenir

Dans une interview accordée à Marca et publiée ce vendredi, Eray Cömert parle de son aventure au FC Nantes, où le Valence CF l'a prêté en début de saison. Le défenseur central suisse de 26 ans se dit pleinement satisfait, même si les dernières semaines ont été plus compliquées car il s'est blessé à Reims et a vu Nicolas Pallois lui repasser devant. Interrogé sur la possibilité d'être transféré définitivement chez les Canaris, il n'a pas fermé la porte, loin de là !

"Je suis ouvert à tout pour l'avenir"

"Je sais qu'il y a différentes options pour le futur. Je suis concentré sur mon travail au sein de l'équipe. Je me focalise sur le terrain car je ne sais pas ce qu'il se passera cet été. Pour le moment, je n'ai pas parlé avec le FC Nantes. Nous verrons lors des prochains mois quels sont leurs plans pour moi. Je suis ouvert à tout pour l'avenir. Je veux jouer au plus haut niveau, je travaille dur pour cela, pour être au top au niveau personnel. Je serai d'accord avec la décision que prendra Valence, que je reste ou qu'il me vende."

