FC Nantes - Mercato : Kita a mis la main sur le nouveau Ngolo Kanté !

Le FC Nantes a officialisé hier soir le recrutement de Lamine Diack. Le milieu sénégalais de 22 ans débarque en prêt avec option d'achat en provenance d'Ankaragücü. On ne saura que dans un an s'il s'agit d'une bonne pioche ou pas mais, ce qui est certain, c'est que Diack a fait l'unanimité chez ses anciens partenaires en Turquie, où on n'hésite pas à le comparer à une référence à son poste, Ngolo Kanté.

"C'est un joueur que le coach nantais ne pourra pas enlever"

Un joueur a ainsi déclaré au quotidien Ouest-France : "C’est une super pioche pour Nantes. Il va être une belle surprise. Il était au-dessus du lot chez nous. Il n’avait rien à faire ici. C’était le N’Golo Kanté de notre équipe. Il ne faut pas lui demander de dribbler quatre ou cinq joueurs, ce n’est pas son registre. Mais, vous verrez, c’est un joueur que le coach nantais ne pourra pas enlever". On a hâte de voir ça, même si on regrette déjà de ne pas le voir "bouffer Leo Messi", comme le chantent les supporters des Bleus à propos de Kanté.

