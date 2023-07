FC Nantes - Mercato : un géant d’Allemagne comme premier gros coup de l’été ?

Les supporters du FC Nantes devraient se régaler cet été : pour une fois, ils pourraient ne pas subir un panic-buy en fin de mercato ! La cause ? L’arrivée de Baptiste Drouet à la tête de la cellule de recrutement annoncée par Franck Kita la semaine dernière. Et celui-ci pourrait signer son premier gros coup avec Ibrahima Cissé. Peu connu du grand public, le défenseur central malien a brillé lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations U23 remportée par le Maroc. Le géant (196 cm) de 22 ans figure d’ailleurs dans l’équipe type du tournoi où ses prestations solides ont été appréciées.

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs se sont d’ailleurs penchés sur son cas après la compétition : le FC Nantes, le Stade de Reims et le FC Metz le suivent en Ligue 1. En Belgique, le Standard de Liège et le Cercle Bruges ont aussi un œil sur lui. Sous contrat jusqu’en 2026, le talent âgé de 22 ans a rejoint Schalke 04 l’été dernier, où il évolue pour le moment avec l’équipe réserve. Le site Transfermarkt l’évalue à 200 000 euros.

🚨Voici le meilleur XI du Tournoi CAN U23 au Maroc 🇲🇦



On y note la présence d’Ibrahima Cisse et Fode Doucoure qui était déjà présent dans celui des phases de poules ainsi que celle de Mamadou Sangare



🦅🇲🇱 pic.twitter.com/Zu3QE8pzPF