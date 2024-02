Al-Ittihad : Benzema brise le silence et met les choses au point

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Karim Benzema est de retour. Pas encore sur le terrain. Et toujours pas réconcilié avec son entraîneur à Al-Ittihad, Marcelo Gallardo. Mais le Français, qui avait fermé son compte Instagram (il l'a réouvert ce vendredi) et dont on se demandait si il allait quitter l'Arabie saoudite, a mis les choses au clair. Et ce au travers d'un entretien accordé à GQ Middle East.

Un ambassadeur

Hors de question de voir KB9 quitter son club dans les prochaines semaines. "L'Arabie saoudite, c'est un nouveau défi que j’aime, un projet à long terme et dans un pays musulman.. Je ne suis pas seulement un footballeur ici en Arabie Saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis là pour faire venir prochainement de grands joueurs européens, même s’il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l’élever au même niveau que les Ligues européennes. C’est moi qui vais choisir quand ma carrière se terminera."

