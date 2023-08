PSG, FC Barcelone : Messi touche déjà du doigt un premier trophée avec l'Inter Miami

Buteur dans la nuit de mardi à mercredi contre Philadelphie (4-1) en demi-finale de la Leagues Cup, Lionel Messi a inscrit son neuvième but en six matchs disputés avec l'Inter Miami.

Qualifié pour la finale de la Leagues Cup, la star argentine, qui disputera la 42e finale de sa carrière, pourrait donc déjà remporter son premier trophée avec sa nouvelle équipe. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche (3h) contre Nashville, qui a, lui, battu Monterrey (2-0) en demi-finale de cette compétition inédite qui oppose les meilleurs clubs d'Amérique du Nord et du Mexique.

Por la Primera 🏆



We’re headed to Nashville this Saturday to face Nashville SC for the @leaguescup finals! Vamos 💗🖤 pic.twitter.com/2gFcWjRSCr