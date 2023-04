Georgina Rodriguez réagit aux rumeurs de rupture avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le mode de vie de Georgina Rodriguez exaspérerait Ronaldo, et les disputes entre sa compagne et sa mère le laseraient d’autant plus, au point qu’il serait prêt à se séparer de sa femme. C’est en tout cas ce que la presse people relaie ces derniers temps, notamment en Espagne et au Portugal où la vie du couple est très suivie.

Un nouveau démenti sur Instagram

Vexée par ces rumeurs, Georgina Rodriguez a livré une réponse énigmatique sur son compte Instagram : « L’envieux invente la rumeur, le bavard la répand, et l’idiot y croit ». Sans doute une manière d’exprimer son désarroi face à ces rumeurs incessantes.