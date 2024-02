FC Barcelone, Real Madrid : la Super League veut ruiner l'UEFA !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Depuis le 21 décembre, la Super League a légalement le droit de lancer sa compétition. La cour de justice européenne a estimé que l'UEFA n'avait pas à avoir le monopole des compétitions footballistiques continentales. Seulement, les organisateurs se heurtent à des refus en cascades de clubs qui, selon eux, sont menacés directement par l'instance. Et donc, d'après AS, la société chargée de mettre en place la Super League va une nouvelle fois attaquer l'UEFA. Mais cette fois, pour la couler financièrement.

La Super League réclame 3,5 milliards de dommages et intérêts

Le quotidien sportif espagnol assure que la Super League va réclamer 3,5 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'UEFA ! La raison ? Il y en a plusieurs mais toutes sont liées au fait que l'instance international a bloqué le lancement de la compétition au printemps 2021. Sur ces trois dernières années, les taux d'intérêt des fonds de pension à qui la Super League a fait appel pour financer son projet ont explosé, passant de 2,8% à 6,3%. Il y a également le manque à gagner en termes de droits TV et d'entrées au stade sur cette période. Tout cela abouti au total de 3,5 milliards. Si l'UEFA venait à perdre ce procès, elle serait exsangue. Et la Super League pourrait ainsi lancer sa compétition tranquillement...

