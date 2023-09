Real Madrid, FC Barcelone, PSG : Tebas tacle les trois clubs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce week-end se tient au Portugal le Thinking Football Summit durant lequel les différents acteurs du monde du football évoquent leur vision pour l'avenir. Antero Henrique pense ainsi qu'il ne faut plus de transferts à plus de 100 M€, ce qui est ironique quand on connaît l'identité de son employeur (le Qatar)... Javier Tevas, lui, s'est distingué par une énième critique contre le dopage financier mais aussi à l'attention de ceux qui, comme le Real Madrid, s'opposent à des changements mineurs comme les caméras dans le vestiaire des joueurs.

"Il faut affronter le problème des clubs Etat de front"

"Les clubs détenus par des Etats ou des hommes richissimes sont un problème que nous devons affronter de front. La Premier League est également un problème car elle autorise certains de ses clubs à perdre 200 à 300 M€ à l'année, même si le gouvernement anglais est en train de prendre des mesures pour mieux contrôler ces dérives. Nous devons protéger l'autre football, pas seulement celui de l'élite. Il faut faire attention aux championnats nationaux. Les entretiens à la mi-temps, les caméras dans le vestiaire, les micros pour les entraîneurs pendant leur speech... C'est important que le spectateur ait plus de choses et des choses différentes. Nous n'inventons rien, les sports américains le font déjà. Quand un entraîneur (Carlo Ancelotti) dit que ça viole son intimité... Ça se fait en Premier League et personne ne dit rien."

🗣 Tebas, sobre el fútbol español: "Hay que tomar decisiones difíciles" https://t.co/rGTDrpHpIR — MARCA (@marca) September 9, 2023

