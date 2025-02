ASSE – Les infos du jour : Amougou fait ses adieux, le mercato a laissé des traces

Real Madrid Real Madrid Plus grand club du 20e siècle selon la FIFA, le Real Madrid a un palmarès à la dimension « galactique » avec pas moins de 15 Ligue des Champions, 2 Coupes de l’UEFA, 4 Supercoupes d’Europe, 7 Mondiaux des clubs, 3 Coupes intercontinentales, 36 Liga, 20 Coupes du Roi et 11 Supercoupes d’Espagne. Impressionnant ! Les Merengue sont aujourd’hui dirigés par l’expérimenté Carlo Ancelotti et sortent d’un doublé Liga – Ligue des Champions en 2023-24. Avec Kylian Mbappé arrivé cet été, la Maison blanche veut encore tout rafler en 2025. News, mercato, calendrier, résultats… retrouvez toute l’actualité du Real Madrid sur cette page.