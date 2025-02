ASSE : le joli message d’adieu de Mathis Amougou

Transféré à Chelsea à la toute fin du mercato, le jeune milieu Mathis Amougou a posté un message émouvant sur les réseaux sociaux pour dire au revoir à son club formateur, l’ASSE.

Le 27 avril, Mathis Amougou prendra peut-être part à un match de l’AS Saint-Etienne. Mais ce ne sera pas avec le maillot vert sur les épaules. Transféré mardi à Chelsea pour 15 M€, le jeune milieu de terrain de 19 ans pourrait être envoyé à Strasbourg pour s’y aguerrir. Auquel cas, c’est en tant qu’adversaire qu’il croiserait la route de son club formateur. En attendant de voir si les Blues vont résoudre leur problème de quota de prêts et s’il pourra jouer au RCSA, Amougou s’est distingué par un joli message d’adieux à l’ASSE sur les réseaux sociaux.

« Je n’oublierai rien des moments que j’ai vécus ici »

« Merci l’ASSE. Quatre années magnifiques et des souvenirs pour la vie. Un grand merci à mes différents éducateurs et à toutes les personnes du Centre qui m’ont accompagnés durant ma formation, et un merci particulier au coach Razik (Nedder) et au coach Kevin (De Jesus) qui m’ont fait grandir en tant que joueur et en tant qu’ homme. Merci à mes coéquipiers pour tous les bons moments passés ensemble, et aux supporters pour leur passion et leur soutien au quotidien. Une nouvelle étape commence pour moi, mais je n’oublierai rien des moments que j’ai vécus ici. Bonne continuation au club et à tous ceux qui y travaillent au quotidien. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. »

A l’instar de William Saliba ou Wesley Fofana, voilà encore un jeune qui quitte l’AS Saint-Etienne sans y avoir fait ses preuves au plus haut niveau.

Pour ne rien rater de l’actualité de l’ASSE, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube But! Sainté