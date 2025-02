ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « En mai, on fera les comptes économiques… et sportifs »

Spécialiste de l’ASSE depuis plusieurs décennies, Didier Bigard revient sur le Mercato réalisé par l’ASSE cet hiver. Un Mercato très loin des attentes…

« Il faut un brin de talent. Cardona peut en apporter mais son efficacité dépendra aussi des passeurs, des oiseaux rares, dénichés » écrivions-nous la semaine dernière, en croisant les doigts comme l’ensemble des supporters de l’ASSE inquiets devant l’apathie du marché stéphanois. Doutes et craintes n’ont pas été levés dans la dernière ligne droite. Loin de là, avec une série d’échecs dans le sens des arrivées.

Les priorités avaient été parfaitement cernées par Olivier Dall’Oglio d’abord, par Eirik Horneland ensuite et la cellule recrutement très élargie avait toutes les données en main. L’équipe devait se renforcer sur les deux côtés de la défense.

Plusieurs profils ont été étudiés avec des discussions si poussées, qu’on les a crues abouties avec deux latéraux serbes Ogjen Mimovic de l’Étoile Rouge de Belgrade puis Kosta Nedeljkov (Aston Villa). C’était sans compter sur le Fenerbahçe pour le premier et Leipzig pour le second?

Dans un cas comme dans l’autre, un accord avait été trouvé avec l’Etoile rouge pour plus de cinq millions et avec les Anglais pour un prêt. Excès d’optimisme, mauvaise appréhension du marché, marche sportive trop haute, impossibilité de renchérir? Le résultat est sans appel et pour clore la partie, l’ultime carte abattue, celle du Parisien Ayman Kari a mis capo les Verts pour ce dernier jour de mercato. Aurait-il fallu faire banco? Saint-Étienne joue le maintien, le Fener et Leipzig l’Europe et ont pour arguments, Mourinho pour l’un, Red bull pour l’autre. Difficile de s’aligner, mais n’y avait-il pas d’autres pistes, data ou non?

On se contentera d’Irvin Cardona tellement attendu qu’il a déçu pour sa première et Maxime Bernauer dont Thierry Laurey a dit le plus grand bien sur le site Poteaux Carrés. Est-ce que cela suffira à rendre efficace une formation qui, à Lille, a encore montré ses lacunes dans ce domaine? Il va falloir beaucoup travailler la technique, le sens tactique, l’adresse, la spontanéité du côté de Pétrot et Appiah, mais aussi Mouton, Davitashvili et autres. Bref, faire avec l’effectif tel qu’il a été bâti et espérer. On a compris que l’ASSE, ce n’est par Rennes, Larry Tenenbaum pas Francois-Henri Pinault.

Les Bretons ont tiré un feu d’artifice en janvier, les Foréziens ont surtout fait parler en vendant à Chelsea leur dernier gros actif sorti de la formation, Mathis Amougou. En mai, on fera les comptes, économiques et sportifs. »

Didier BIGARD