PSG, OM, FC Nantes, OL, ASSE : double coup de tonnerre pour le Mercato hivernal !

L’annonce est un coup dur pour l’ASSE mais aussi plus globalement pour tous les autres clubs français disposant de joueurs africains dans leur effectif. La CAF a en effet modifié le nombre de joueurs sélectionnables pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2024.

Vingt-sept joueurs pourront désormais être retenus par sélections au lieu de 23 jusqu’au week-end écoulé. Cette annonce améliore donc les chances de disputer la compétition pour Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko et Karim Cissé.

Un mercato hivernal plus actif à cause de la CAN ?

Du côté de l’ASSE et des autres clubs français, on s’attend donc à voir une vague de départs plus importante à compenser en plein mercato. L’idée de recruter sera forcément une option grandissante chez eux, d’autant qu’une autre nouvelle est tombée en passant inaperçue.

La LFP a en effet précisé que la période des transferts hivernale se poursuivrait jusqu'au jeudi 1er février à 23h59 et 59 secondes. Les clubs de l'Hexagone bénéficieront donc d'une journée supplémentaire pour faire leurs emplettes, avant que les portes ne se referment...

