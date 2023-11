Fofana ambitieux pour Monaco, l'OGC Nice égale un record, Roy dégoupille encore contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Avant le déplacement de l'AS Monaco au Havre samedi (21h), Youssouf Fofana était présent en conférence de presse. Il a notamment évoqué la grosse période qui attend son équipe jusqu'en février et qui sera décisive pour le sprint final : "Après un début de saison pareil, on sait que la période à venir peut faire peur. On rentre dans une phase importante, celle de novembre à février, où tous les points comptent. Cette période sera déterminante, mais on est à fond à l’entraînement, et on ne va rien lâcher".

Stade de Reims : financement participatif pour la statue de Just Fontaine

Une magnifique statue de Raymond Kopa trône devant la tribune d'honneur du stade Auguste-Delaune. En mars dernier, juste après le décès de Just Fontaine, le maire de Reims avait immédiatement lancé l'idée d'en faire une pour son ancien acolyte en attaque. C'est désormais possible puisque la ville a lancé un financement participatif via la plateforme en ligne Collecticity. Pour la statue de Kopa, près de 80.000€ avaient été récoltés ainsi, le Real Madrid ou la ville d'Angers (où l'ailier avait été révélé) avaient fait un don. Celle de Fontaine nécessitera une facture totale de 200.000€.

FC Metz : un dirigeant historique quitte le club

Le FC Metz a annoncé hier qu'Olivier Perrin quittait le club après 26 années de bons et loyaux services, notamment à la formation. C'est sous sa coupe que les Grenat ont remporté la troisième Coupe Gambardella de leur histoire en 2010. Il a également été manager général de Génération Foot à partir de 2013.

Girondins de Bordeaux : Guyot surpris de voir le FCGB aussi mal en point(s)

En conférence de presse, l'entraîneur d'Annecy, Laurent Guyot, a exprimé son étonnement devant le mauvais début de saison des Girondins, que son équipe affronte ce week-end : "C’est une grosse surprise de voir Bordeaux premier relégable, bien évidemment. A la fois en début de saison, dans ce qu’ils présentent et de par la qualité des joueurs, il y a évidemment d’autres objectifs pour eux. Maintenant, on ne sait jamais, et c’est aussi ce qui montre à la fois la qualité de cette Ligue 2 par rapport à tout un tas d’équipe, et l’humilité qu’on se doit tous d’avoir. Même Bordeaux peut à un moment donné dans un championnat se retrouver dans la difficulté. Voilà, c’est comme ça. Il faut aussi apprécier qu’à l’heure où l’on parle et avant le match – et on peut compter sur les bordelais pour tout faire pour nous rattraper – on est aussi devant eux, et cela montre que notre début de saison, sans être extraordinaire, est plutôt correct".

Mais aussi...

Stade Brestois : Roy dégoupille encore contre l'arbitrage

Sur son compte Instagram, l'entraîneur du SB29, Eric Roy, est revenu sur la défaite à Monaco (0-2) qu'il impute à l'arbitrage, et notamment à la VAR : "J’ai mal à mon foot... Quelques jours après notre match à Monaco et en essayant de prendre un peu de recul et de hauteur, je ne trouve toujours pas les mots pour décrire le sentiment d’injustice et d’incompréhension qui nous anime. La cohérence est l’essence même pour qu’une relation de confiance s’établisse entre les acteurs du jeu, arbitres, joueurs, staff. Or, trop de situations sont analysées de manière disparate. Comment et pourquoi le Var saisi l’arbitre sur certaines actions de jeu et pas sur d’autres ? Pourquoi il intervient pour corriger certaines décisions (2 buts annulés) et pas sur d’autres (faute flagrante dans la surface de réparation sur Jérémy Le Douaron) ? Aujourd’hui, la technologie met énormément de pression aux arbitres. Désormais, les matches sont dirigés par le VAR qui peut, selon les règles en vigueur, orienter le résultat d’un match. Le plus grave, c’est qu’il a pour effet de déresponsabiliser nos arbitres et au lieu de les aider et ne cesse de les mettre en difficulté. Faut-il apporter des modifications à l’intérieur du système, de nouvelles orientations ou une réflexion plus profonde sur la manière de régir les lois du jeu ? Comme souvent, c’est l’accumulation et la redondance des événements contraires qui exaspère. Connaissant mon groupe, même s’il est touché, je sais qu’il va se relever, continuer à travailler et à avancer. On va s’accrocher tous ensemble, joueurs, staff, club, supporters, et ne rien lâcher comme toujours… A bientôt".

OGC Nice : les Aiglons ont égalé un record à Montpellier

En préservant sa cage inviolée à la Mosson hier soir, l'OGC Nice conserve la meilleure défense de l'élite (4 buts encaissés après 12 journées) et a égalé un record en Ligue 1 au XXIe siècle. Opta révèle en effet que "seul Lille en 2013-14 (4 également) a fait aussi bien à ce stade de la compétition".

Montpellier : Der Zakarian trouve Nice chiant à jouer

Hier soir, le MHSC a ralenti le leader niçois en accrochant un bon 0-0 à la Mosson. Son entraîneur, Michel Der Zakarian, a dit combien les Aiglons étaient difficiles à jouer : "On sait que Nice veut aspirer pour prendre la vitesse derrière. Ils sont chiants à jouer. Pour gagner contre eux, il faut être bien tactiquement, intelligents et ne pas se livrer bêtement. On les craignait aussi sur les phases arrêtées. Mais on a très bien défendre aussi sur ces situations-là. Quand tu joues contre des grosses équipes, il faut être à l'heure et on l'a été".

