FC Nantes, OL, OM, PSG, RC Lens : un club de Ligue 1 veut supprimer le VAR !

Les choses sont claires : la demande n'a aucune chance d'aboutir. Car on imagine mal la LFP revenir en arrière et se passer du VAR, l'assistance vidéo qui se doit, en toute logique, d'aider le corps arbitral pour certaines décisions.

Le Saint en soutien de son entraîneur

Mais le Stade Brestois ne veut plus du VAR. En dépit de sa victoire, ce dimanche à Montpellier (3-1), le club breton, comme l'indique le quotidien l'Equipe, va prochainement envoyer un courrier à la LFP, via le président Denis Le Saint. Il y a quelques jours, au terme d'une défaite contre l'AS Monaco, Eric Roy, l'entraîneur brestois, avait eu des mots forts contre l'utilisation du VAR. "Désormais, les matches sont dirigés par le VAR qui peut, selon les règles en vigueur, orienter le résultat d’un match. Alors que l’on a tous imaginé un système plus fiable et plus juste, il reste en réalité sujet aux mêmes problèmes d’interprétation et de subjectivité qu’avant. Le plus grave, c’est qu’il a pour effet de déresponsabiliser nos arbitres et au lieu de les aider et ne cesse de les mettre en difficulté."

