Fonseca prévient Nantes, Schmeichel fait ce qu’il veut, Bordeaux presqu'en en L1, Bourigeaud sur le départ ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

LOSC : Fonseca met le FC Nantes en garde Prochain adversaire du FC Nantes, qui lutte pour sa survie en Ligue 1, le LOSC vient de s’offrir le scalp de l’OM (2-1) et entend remettre ça samedi prochain dans la Decathlon Arena afin de consolider sa cinquième place de Ligue 1 (21h). Pour ce faire, Paulo Fonseca compte à plein sur l’appui des supporters lillois. « Très fier de nos joueurs. Ils ont fait la preuve d’un grand effort! Merci a tous les supporteurs, on vous attend au prochain match », a glissé le coach portugais sur son compte Twitter après le match. Les Canaris sont prévenus. Très fier de nos joueurs. Ils ont fait la preuve d’un grand effort! Merci a tous les supporteurs, on vous attend au prochain match. 🙌🏼 pic.twitter.com/cVIRixpMQV — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) May 20, 2023

Mais aussi...

RC Strasbourg : Diallo vers la Premier League cet été ?

Auteur de 20 buts cette saison en L1, performance rare dans une équipe en lutte pour le maintien, Habib Diallo impressionne ses adversaires et les observateurs avant un mercato qui pourrait être animé cet été. « Il est très complet (12 buts du pied droit, dont 3 penalties, 5 de la tête et 3 du gauche) et a toutes les qualités pour s’imposer sans souci en Premier League », lui prédit son ancien coéquipier Boubakar Kouyaté dans L’Équipe. Ça tombe bien, le championnat anglais représente depuis toujours un rêve pour Diallo. Sachant qu’il est sous contrat avec le Racing jusqu’en juin 2025, il pourrait enfin se concrétiser cet été en cas d’offre conséquente.

OGC Nice : Schmeichel a les cartes en main pour son avenir

Fermé avec Lucien Favre, Kasper Schmeichel se sent mieux depuis l’arrivée, en janvier, de Didier Digard. Son comportement s’est davantage tourné vers le collectif, mais L’Équipe croit savoir qu’il continue de bénéficier d’un statut particulier, eu égard à sa carrière. Habitué aux séances à la carte, le gardien danois se gère tout seul comme il le faisait déjà à Leicester (2011-2022) et il aime le travail solitaire en salle. Au club, chacun sait que la cohabitation avec Marcin Bulka ne durera pas au-delà de cette saison. « Le Gym ne retiendra pas Schmeichel s’il parvient à trouver un projet qui l’intéresse, ajoute le quotidien sportif. Irréprochable lorsqu’il a eu sa chance, Bulka pourrait alors être promu, car le club n’a jamais cessé de le considérer comme un titulaire à long terme, mais il a besoin de jouer rapidement. Il serait donc prêté si Schmeichel préférait honorer son contrat, qui court jusqu’en 2025. »

Toulouse FC : Aboukhlal revient, Van den Boomen courtisé !

Pointé du doigt pour avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel face à Nantes (0-0), Zakaria Aboukhlal, au cœur également d’une polémique après une altercation avec l’élue toulousaine Laurence Arribagé, a été retenu dans le groupe qui se déplace à Nice (15h). Il avait déjà retrouvé les terrains d’entraînement jeudi, après trois jours de mise à l’écart, le temps d’une enquête interne. Le Téfécé sera donc quasi au complet, excepté l’absence de Branco Van den Boomen, forfait pour soigner une blessure à la cheville. Selon Foot Mercato, ce dernier dispose d’ailleurs de plusieurs offres en vue du mercato estival. Dont celle émanant d’un club de Ligue 1 qualifié pour l’Europe...

Stade Rennais : Bourigeaud tenté par un départ cet été ?

Recentré depuis quelques matches par Bruno Genesio pour laisser plus de libertés à Jérémy Doku sur le côté, Benjamin Bourigeaud a retrouvé ses premières amours mais pourrait s’interroger sur son avenir en vue du mercato estival. Selon L’Équipe, son recentrage et une offre éventuelle venue de l’étranger pourraient l’amener à reconsidérer son avenir au Stade Rennais. L’intéressé avait informé ses dirigeants l’été dernier qu’il se sentait mûr pour une telle expérience si un top club venait à l’approcher. Faute de proposition satisfaisante, il avait finalement prolongé son contrat début septembre jusqu’en juin 2026.

Girondins de Bordeaux : un pied et demi en Ligue 1 !

Malgré les deux penalties ratés par Josh Maja, les Girondins de Bordeaux ont écrasé Laval hier (3-0) et ont fait un grand pas vers un retour en Ligue 1. Les calculs sont simples : il leur suffit de quatre points dans leurs deux derniers matchs à Annecy et contre Rodez pour être sûrs de monter dans l’élite. Cette fin de saison en boulet de canon met l’eau à la bouche des supporters bordelais : après les 25 331 billets vendus pour le match face à Laval, Sud Ouest affirme que 36 432 ont déjà trouvé preneurs pour la der des Girondins cette saison face à Rodez dans deux semaines !

🏟 Après les 25 331 billets vendus pour ce match face à Laval, 36 432 ont déjà trouvé preneurs pour la der des Girondins cette saison face à Rodez dans deux semaines ! pic.twitter.com/WY2bD4iQ2Y — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 20, 2023

Et enfin...

Clermont : un défi fixé pour la fin de saison

En renversant l’OL (2-1), dimanche, le Clermont Foot a signé un sixième succès au coeur d’une série portée désormais à sept rencontres sans défaite. Yohann Magnin et ses partenaires ont ainsi retrouvé une 8e place à laquelle ils s’accrocheraient bien jusqu’à la fin de la saison, tout en visant un nouvel objectif, avec encore trois journées à disputer. « On aimerait étendre notre actuelle invincibilité jusqu’au bout et atteindre les dix matches », explique le milieu clermontois. Mais aujourd’hui, le CF63 va quand même devoir se frotter à une équipe de Brest qui ne lui réussit pas vraiment. Entre Ligue 2 et Ligue 1, Clermont reste sur huit duels sans succès face à la formation bretonne (4 nuls, 4 défaites).

Stade de Reims : Still veut casser un mythe

Le Stade de Reims va de nouveau mieux depuis deux matches et tient à le confirmer face au SCO, déjà relégué. « On a envie de casser ce mythe qu’on ne sait pas faire une attaque placée ni être patients pour créer des brèches, car on a prouvé sur certains matches qu’on en était capables », a expliqué Will Still. L’entraîneur champenois reste notamment privé du milieu Azor Matusiwa (adducteurs), du latéral gauche Thibault De Smet (ischiojambiers) et du milieu Kamory Doumbia (quadriceps), mais récupère l’attaquant Myziane Maolida.

SCO Angers : enfin des retours à la pelle !

Longtemps handicapé par une blessure à un genou, Yahia Fofana, qui n’a plus joué depuis le 13 novembre, gardera, lui, le but angevin. Le SCO sera en revanche privé de Jean-Mattéo Bahoya et de Justin Kalumba laissés à la disposition de l’équipe U19 pour affronter le PSG en quarts de finale du championnat de France, et de Nabil Bentaleb, opéré des dents de sagesse. Suspendu à Marseille (1-3), Cédric Hountondji figure dans le groupe, comme trois joueurs de retour de blessure : Loïs Diony, après huit mois d’absence, Pierrick Capelle et Farid El-Melali.

AC Ajaccio : toujours sans nouvelles de Belaïli...

L’AC Ajaccio alignera un milieu de terrain décimé, face au Stade Rennais (13h). Expulsé au Parc des Princes (0-5), Thomas Mangani se retrouve automatiquement suspendu. Quant à Vincent Marchetti, il a rejoint Ismaël Diallo, Youssouf Koné, Yoann Touzghar et François-Joseph Sollacaro à l’infirmerie. Enfin le club corse est toujours sans nouvelle de Youcef Belaïli, le co-meilleur de l’ACA (6 buts). L’ancien Stéphanois Romain Hamouma, en fin de contrat, ne devrait plus plus porter également le maillot ajaccien d’ici à la fin de la saison. Cela évitera à l’ACA de lui payer sa prime de participation au match.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur