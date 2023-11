Grenier envoie un message à l'OL, Ben Arfa s'éclate, Riolo donne RDV à Nice, Bordeaux sur un buteur

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L'OL, Grenier en a plein les chaussettes !

Depuis l’Espagne, Clément Grenier, qui joue au Racing Santander (L2), a clamé son amour pour l'OL à travers ses protège-tibias, estampillés Olympique Lyonnais...

Brest réagit après les incidents à Montpellier

Le bus de Brest a été attaqué dimanche après la victoire des Bretons à Montpellier (3-1) et le club a réagi. "C'est très grave", s'est fâché lundi matin le directeur général Pascal Robert dans un communiqué, en condamnant "avec la plus grande fermeté" ces actes de violence. Le chauffeur va porter plainte, rapporte France Bleu Breizh Izel.

OGC Nice : Riolo donne rendez-vous aux Aiglons

Nice n'a pas été mené en Ligue 1 après 13 journées et c'est du jamais vu. Les Aiglons ont confirmé leur solidarité en dominant Toulouse (1-0), recollant ainsi au PSG, mais Daniel Riolo se veut prudent... "Moi j'attends le mois de février, pour l'instant je fais la caisse enregistreuse, j'enregistre les résultats", a glissé le journaliste de RMC.

🦅 Nice n'a pas été mené en Ligue 1 après 13 journées : du jamais vu.



🎙 @DanielRiolo : "Moi j'attends le mois de février, pour l'instant je fais la caisse enregistreuse, j'enregistre les résultats." pic.twitter.com/4TeRVxpaaC — After Foot RMC (@AfterRMC) November 26, 2023

Mais aussi...

LOSC : Ben Arfa à fond dans le padel !

S’il n’a toujours pas officiellement annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur, Hatem Ben Arfa semble bel et bien décroché. L’ancien joueur du PSG a disputé son dernier match professionnel le 2 avril 2022 avec Bordeaux et aujourd’hui, il s’adonne à un autre sport. Selon Le Parisien, le joueur de 36 ans est désormais un fondu de padel. Licencié au club 4Padel en Seine-Saint-Denis, HBA a découvert ce sport il y a un an et demi et se classe déjà 1342e sur 42 000 joueurs référencés après avoir disputé plus de 70 tournois en un an.

FC Lorient : 3 recrues ciblées en janvier

Alors que la CAN (13 janvier-11 février) en Côte d’Ivoire pourrait concerner huit joueurs, on s’active au FC Lorient pour réajuster et renforcer un effectif brinquebalant. Selon L’Équipe, l’arrière-garde la plus poreuse de Ligue 1 (24 buts encaissés) souhaite un défenseur central, mais aussi un milieu droit et un attaquant polyvalent, quand certains n’y ont plus d’avenir, comme Bonke Innocent, Quentin Boisgard ou Adrian Grbic.

Stade de Reims : Munetsi indisponible jusqu’en 2024

Victime d’une grosse entorse à la cheville droite – sans rupture ni fracture – lors de la défaite de Reims à Rennes (1-3), dimanche, le milieu international zimbabwéen Marshall Munetsi manquera les quatre derniers matches de Ligue 1 de l’année. Selon L’Équipe, le joueur de 27 ans devrait être à nouveau opérationnel courant janvier.

Le Havre : nouvelle audience sur CVC à Paris

Une audience en référé se tient aujourd’hui au tribunal judiciaire de Paris, après que Le Havre a décidé de demander la suspension du dispositif d’aide de CVC, le fonds d’investissement à l’origine de la création de la société commerciale de la Ligue en apportant 1,5 milliard d’euros contre 13 % à vie des revenus de l’instance. Le club doyen estime avoir été lésé après son accession en L1 car il aurait touché deux fois plus que le 1,5 M€ déjà perçu s’il n’était pas monté en fin de saison dernière. Jeudi dernier, l’accord entre CVC et la LFP a été revalidé à une large majorité par l’assemblée générale de la Ligue.

Girondins de Bordeaux : Lepaul est ciblé

Actuel meilleur buteur du National, Esteban Lepaul explose enfin à 23 ans. Selon Foot Mercato, l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OL est dans le viseur de plusieurs formations en vue du mercato : les Girondins de Bordeaux, l’EA Guingamp, le SCO d’Angers et le FC Bâle en Suisse. Un club de Ligue 1 et un club étranger, dont les noms n’ont pas filtré, seraient également sur les rangs pour un joueur dont le profil n’est pas sans rappeler celui de Gaëtan Laborde ou de Kevin Gameiro.

