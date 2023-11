Une signature rapproche Yoro du PSG, nouveau courtisan pour Todibo, nouvelle galère pour Mendy

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

LOSC : avant le PSG, Yoro a déjà signé… avec Mendes

Comme révélé hier, le PSG et Luis Campos commenceraient déjà à s’intéresser à deux joueurs du LOSC : Lucas Chevalier et Leny Yoro. Forcément, le lien de cause à effet est vite réalisé puisque l’agence de Jorge Mendes, Polaris Sports, a enregistré une nouvelle arrivée dans son portefeuille mardi… avec le jeune défenseur des Dogues. Comme pour Bradley Barcola, on sent la signature intéressée.

OGC Nice : Todibo pour remplacer Thiago Silva à Chelsea ?

Pour combler le probable départ de Thiago Silva l'été prochain, Chelsea aurait le défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, dans le viseur, d'après The Sun. Après Manchester United, ce serait donc un deuxième cador anglais qui voudrait le défenseur central français.

Mais aussi...

FC Lorient : Mendy en grosse galère financière

Revenu à la surprise générale en France, du côté du FC Lorient, Benjamin Mendy connait de graves soucis financiers depuis son passage en prison suite à des accusations de viol. Si l’on en croit The Sun, l’ex international tricolore a été contraint de baisser de 750 000£ le prix de son manoir dans le Cheshire (5M£) afin de le vendre le plus rapidement possible et d’éviter la faillite.

Montpellier : deux pistes hivernales déjà identifiées !

En quête de renforts pour cet hiver, Montpellier aurait des vues sur plusieurs éléments évoluant en divisions inférieures. Selon Mohamed Toubache-Ter, le milieu défensif Balthazar Pierret (Quevilly-Rouen, 23 ans) et l’ailier Farès Ghedjemis (Rouen, 21 ans) seraient suivis.

Girondins : les Ultramarines se lâchent et réclament la tête de Lopes

Dans un communiqué, les Ultramarines ont fait le point sur la situation des Girondins de Bordeaux, 17ème et premier relégable avant la réception d’Annecy. Les supporters aquitains ont demandé à Gérard Lopez la tête d’Admar Lopes : « il faut un capitaine à la tête du navire et il faut que celui-ci se dédie à 100 % aux Football Club des Girondins de Bordeaux (…) Il est grand temps de faire le ménage et de mettre quelqu’un de compétent à la direction sportive ».

Les joueurs en ont aussi pris pour leur grade en « solidarité totalement absente » et « comportements plus que limite vis-à-vis des supporters ». Les Ultramarines se réservent également le droit de mener des actions sur le match face à Annecy. « Il ne faut pas y aller à demi-mot : le FCGB est en danger de mort. Une non-montée aura des conséquences désastreuses, mettant en péril l’avenir financier du club, sans parler d’une relégation. Il faut urgemment que tous les amoureux des Girondins se retroussent les manches et fassent ce qu’il faut pour sauver notre club qui, nous le répétons, vit ses heures les plus sombres ».

Gbamin (ex-RC Lens) a signé en Ligue 2 (officiel)

Sans club depuis la fin de son contrat à Everton en août, Jean-Philippe Gbamin (28 ans) rebondit bel et bien en Ligue 2. L’ancien Lensois a signé son contrat jusqu’à la fin de saison avec l’USL Dunkerque. L’international ivoirien voulait se rapprocher de sa famille qui vit à Lille.

Un international ivoirien à Dunkerque ! 🇨🇮



𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲 𝗚𝗯𝗮𝗺𝗶𝗻 est Maritime jusque la fin de saison. ✍️



#TeamUSLD 🔵⚪️ — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) November 7, 2023

