OM – Mercato : Andoni Zubizarreta face à un hiver de dilemme

true

Sous la menace du fair-play financier, l’Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi en janvier 2020. L’équilibre, sportif et économique, est fragile.

Les moyens :

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a été contraint de signer un accord de règlement avec l’UEFA pour s’éviter les foudres du fair-play financier. Sur 2019-2020, le club phocéen s’est engagé à résorber son déficit (80 M€ l’an passé) et, si l’OM retrouve l’Europe la saison prochaine, il lui faudra forcément limiter ses pertes pour s’éviter de plus grosses sanctions (retrait de points, limitation du nombre de joueurs en C1 ou C3 voire, dans le cas le plus extrême, exclusion de Coupe d’Europe).

Même s’il souhaitait (éventuellement) réinvestir, Frank McCourt ne pourra pas éviter le gendarme économique européen. En conséquence, l’OM avance depuis cet été avec des moyens très limités. Moyens qui seront inexistants en janvier à moins de réaliser de très grosses économies (vente de Kevin Strootman, etc.).

Les besoins :

Comme il l’a déjà exprimé en conférence de presse, André Villas-Boas n’attend pas grand chose de janvier 2020. « Sans sorties, on ne fera rien. Et moi, je n’ai pas d’intérêt à ce que cette équipe change trop », a glissé le Portugais, qui a demandé à ses dirigeants de faire en sorte de sauvegarder l’effectif en état.

Pourtant, les besoins existent à l’OM. Dans un monde parfait, le club phocéen devrait travailler à la succession de Steve Mandanda pour l’avenir, à la venue d’une doublure à Jordan Amavi à gauche, au recrutement d’une véritable sentinelle plutôt que de décaler Boubacar Kamara, à l’arrivée d’un concurrent à Dario Benedetto ainsi qu’à la signature d’un ailier droit (Florian Thauvin pouvant être l’heureux élu).

Dans la réalité, c’est surtout dans le sens des départs que l’Olympique de Marseille va travailler. Pour Frank McCourt, toutes les offres doivent être écoutées à l’exception de propositions arrivant pour Florian Thauvin. Dans l’idéal, il faudrait même trouver une porte de sortie à Kévin Strootman et à son imposant salaire (500 000€ brut par mois). Mais l’OM a jusqu’au 30 juin prochain pour équilibrer ses comptes. Une fenêtre de tir qui n’est pas à négliger et peut permettre de temporiser…

Les premières pistes (pour l’été 2020) : Boulaye Dia (Stade de Reims, 23 ans), Yohan Court (Stade Brestois, 29 ans), Faouzi Ghoulam (Naples, 27 ans), Nathan Ferguson (WBA, 19 ans), Youcef Belaïli (Al Ahli, 27 ans), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, 27 ans).