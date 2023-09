Nice en deuil, le LOSC a tenté Meunier, un nouveau à Bordeaux, Le Fée et Spierings grimacent

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

RC Strasbourg : Ménès invite Vieira à faire des changements

Dimanche, le Racing a remonté un handicap de deux buts à domicile contre Montpellier (2-2). Pour Pierre Ménès, les entrées réussies de Senaya, Bakwa, Emegha et Mothiba doivent inciter Patrick Vieira à revoir son onze de départ pour les prochaines échéances : "Il y avait un choix de fait, avec ce système à quatre défenseurs et trois attaquants, qui était bon. Après, le schéma est une chose, le choix des hommes en est une autre. A mon sens, les joueurs qui ont performé en seconde période contre Montpellier après être entrés en jeu doivent désormais avoir une chance comme titulaires".

Clermont-Foot : le tweet incroyable du community manager

Dimanche, le club auvergnat s'est incliné à domicile contre le FC Nantes (0-1). Avec un point en cinq journées, il connaît un début de saison épouvantable et pointe à l'avant-dernière place de Ligue 1. Et le pire, c'est que l'abattement commence à poindre dans ses propres rangs ! Ainsi, le community manager du club a écrit sur Twitter avant la partie : "Match day, nouvelle défaite à venir pour les Clermontois. Le prono du CM ? 0-3, mais bon, ce tweet va être supprimé dans quatre secondes donc personne ne le verra". Raté. Comme souvent, des captures d'écran ont été effectuées avant les fameuses quatre secondes. Ce qui a valu une vague de moqueries au Clermont-Foot, qui n'a pas besoin de ça ! Le CM auvergnat s'est défendu en prétendant qu'il s'agissait d'un montage...

Le tweet totalement lunaire du @ClermontFoot, il a été supprimé quelques secondes après.

Vous avez un bon CM dis donc les Clermontois 😂😂😂#CF63FCN #CF63 #FCNantes pic.twitter.com/Fqu0sOlje8 — CoxXez🔰 (@C0xez) September 17, 2023

Stade de Reims : la colère froide de Will Still

L'entraîneur du SdR ne digère pas la défaite à domicile de son équipe contre Brest (1-2) dimanche. Dans une analyse pour le site du club champenois, il a fait preuve d'une colère froide, rappelant que ce n'était pas la première fois cette saison que ses joueurs se faisaient cueillir en début de mi-temps ou encore que les buts encaissés sont arrivés suite à des phases pourtant travaillées à l'entraînement : "La première mi-temps a été plutôt bonne. On aurait dû plier le match à ce moment-là. Mais on a manqué de lucidité ou de qualité pour conclure. En seconde période, on s'éteint pendant une dizaine de minutes et on l'a payé. La conclusion, c'est que tu ne peux pas t'éteindre en début de seconde période. Ça arrive trop souvent depuis le début de la saison. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu avant. Le premier but, on a travaillé cette situation plusieurs fois cette semaine. Sur le second, on encaisse le même but qu'à Metz. On manque d'énergie, d'intensité. On va trouver des solutions mais c'est sûr qu'on doit faire beaucoup mieux sur des débuts de match ou de périodes qui nous échappent trop facilement."

TFC : Spierings ne pourra jouer contre Lens

Prêté par le RC Lens, où il s'est engagé cet été à la fin de son contrat avec le TFC, mais prêté la semaine passée aux Violets car Franck Haise ne comptait finalement pas sur lui, Stijn Spierings a joué ses premières minutes avec Toulouse dimanche après-midi au Vélodrome (0-0). Mais le milieu néerlandais sait déjà qu'il ne pourra pas faire des misères aux Sang et Or : les dirigeants lensois ont fait inclure une clause dans son prêt lui interdisant d'affronter le Racing... Ce sera donc repos pour lui dimanche puisque le TFC se déplacera à Bollaert !

Mais aussi...

OGC Nice : André Boïs s'est éteint

Président de l'OGC Nice entre 1991 et 1997, André Boïs s'est éteint hier à l’âge de 85 ans, chez lui, à Saint-Paul-de-Vence. L’intéressé avait repris le Gym au plus mal au début des années 1990, à la suite de la rétrogradation en Deuxième Division et d’un dépôt de bilan. Pendant son mandat, le dirigeant est parvenu à faire remonter le club niçois en Première Division, en 1994, grâce à un titre de champion de Deuxième Division. S’ensuivit quelques années plus tard, en 1997, une épopée victorieuse en Coupe de France, avec une finale gagnée contre Guingamp (1-1, 4-3 aux t.a.b.). C’était la dernière finale jouée au Parc des Princes et le dernier titre décroché par l'équipe professionnelle niçoise.

LOSC : Fonseca vise le titre en C4 et a tenté Meunier !

Après avoir confirmé des contacts avec l’OM cet été, Paulo Fonseca est pleinement focalisé sur son quotidien au LOSC. Celui-ci passera dès demain par un choc contre Ljubjana en Ligue Europa Conférence. « On ne peut pas mentir, la Conference League ce n'est pas la Ligue des champions, loin de là. Mais pour ce type de club, c'est une compétition attractive, a-t-il dévoilé dans O Jogo. Nous avons des ambitions (...) Nous sentons que nous pouvons aller loin. Et pourquoi pas la gagner. » Par ailleurs, L'Équipe explique que le LOSC a tenté de recruter Thomas Meunier au mercato estival. L'indemnité réclamée par le Borussia Dortmund a été jugée trop importante par le club nordiste.

Stade Rennais : Le Fée opéré d’un doigt

Selon TV35, Enzo Le Fée souffre d’une fracture à un doigt de la main et a été opéré il y a bientôt une semaine. Le milieu de terrain du Stade Rennais a donc joué opéré samedi contre le LOSC, au Roazhon Park (2-2).

Girondins : un nouveau pro à Bordeaux

Un nouveau professionnel à Bordeaux ! Hier, le club au scapulaire a annoncé la signature du premier contrat pro d'Emilien Makagni. Le jeune milieu bordelais formé au club poursuit l'aventure aux Girondins jusqu'en 2026.

