Nice vise un ex du Real Madrid et de l'OL, Monaco tient son coach, coup dur pour Bordeaux

OGC Nice : la rumeur Mariano Diaz

Laissé libre par le Real Madrid, l'attaquant Mariano Diaz (29 ans) serait dans le viseur de l'OGC Nice selon le journaliste d'Offsider Aaron Dominguez. S'il avait brillé lors de son court passage à l'OL (18 buts en L1), le Dominicain représente quand même un sacré pari, lui qui n'a disputé que 70 matchs en quatre saisons depuis son retour au sein de la Maison blanche.

L'AS Monaco va nommer Adi Hütter

Ancien coach de l'Eintracht Francfort et du Borussia Mönchengladbach, l'autrichien Adolf « Adi » Hütter (53 ans) va s'asseoir sur le banc de l'AS Monaco en remplacement de Philippe Clément d'ici quelques jours. Un accord a été trouvé et le demi-finaliste de la Ligue Europa 2019 va débarquer la semaine prochaine.

FC Lorient : Leeds relance le dossier Le Bris

Si l'OGC Nice a finalement lâché l'affaire face aux 5 M€ réclamés par les Merlus pour leur coach Régis Le Bris et s'est finalement orienté sur le prometteur italien Francesco Farioli, le FC Lorient continue d'être attaqué pour son technicien. Selon Mohamed Toubache-Ter, c'est désormais Leeds United qui a des vues sur l'ancien formateur.

LOSC : toujours pas d'offre pour José Fonte

S'il espère pouvoir continuer encore un an, José Fonte (39 ans) attend toujours de recevoir une offre de prolongation du LOSC selon la Voix du Nord. Celle-ci tarde toujours à arriver...

Le FC Metz recrute l'excellent Simon Elisor

D'après L'Equipe, le FC Metz va réaliser un joli coup en récupérant le buteur de Seraing Simon Elisor (23 ans). Profitant de son partenariat avec le club belge, les Grenats ne paieront que 400 000€ pour s'offrir l'homme qui a permis à Laval de se sauver en Ligue 2 (8 buts, 2 passes décisives sur la deuxième partie de saison).

Le Havre : Bodmer ferme la porte à Vipotnik, Modeste et Liénard

Si son nom a été glissé à Bordeaux, Metz et Le Havre, le buteur du NK Maribor Zan Vipotnik (21 ans) ne devrait pas signer en France. Selon le directeur sportif du HAC Mathieu Bodmer, qui s'est renseigné sur le dossier du meilleur buteur de D1 slovène (20 buts) et qui a évoqué le sujet dans Paris-Normandie, son club réclamerait près de 5 M€ pour le céder. Un tarif trop élevé pour les clubs français cités sur le dossier. Dans le quotidien normand, Bodmer a aussi éteint la piste menant à Anthony Modeste, libre depuis son départ de Dortmund ou encore celle menant à Dimitri Liénard (RC Strasbourg). « On discute avec pas mal de joueurs mais pas avec ceux-là ».

Stade de Reims : Teddy Teuma en approche

En ce Mercato d'été, le Stade de Reims ne perd pas de temps. Après Oumar Diakité, Amine Salama et Ludovic Butelle, le club champenois s'apprête déjà à accueillir son quatrième renfort en la personne de Teddy Teuma (Union-Saint-Gilloise, 29 ans). Egalement suivi par Rennes, le milieu international maltais était l'un des tous meilleurs joueurs de Belgique l'an dernier (14 buts, 17 passes décisives en 52 matchs TCC). Selon L'Equipe, l'ancien joueur de Boulogne et du Red Star va s'engager pour trois saisons plus une année optionnelle. Montant du transfert : aux alentours de 4 M€.

RC Strasbourg : un départ officialisé

Formé au club sans jamais avoir eu sa chance, le défenseur Marvin Elimbi (20 ans) ne reviendra pas au RC Strasbourg suite à son prêt à Orléans. Il s'est engagé avec le club portugais de l'Uniaõ Torreense (D2).

La short-list de Strasbourg pour remplacer Djiku est connue

D'après L'Equipe, le RC Strasbourg songe à Isak Hien (Hellas Vérone, 24 ans) et Junior Mwanga (Girondins de Bordeaux, 20 ans) en cas de non prolongation d'Alexander Djiku (28 ans). Libre depuis le 1er juillet, le Ghanéen a reçu une nouvelle offre de prolongation suite à l'arrivée de BlueCo.

Le Stade Rennais fait de la place pour Gauthier Gallon...

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Romain Salin ne poursuivra pas l'aventure au Stade Rennais. Poussé vers la sortie alors que Dogan Alemdar s'apprête aussi à partir en prêt (Troyes) pour faire la place à Gauthier Gallon, le gardien de 38 ans a résilié son bail d'un commun accord. Il lui restait une année chez les Rouge et Noir.

… Et lâche un attaquant à Laval

Samedi, le Stade Lavallois a récupéré deux joueurs de clubs de Ligue 1. Le milieu du Toulouse FC Sam Sanna (24 ans) s'est engagé définitivement avec les Tangos alors que le rennais Junior Kadile (attaquant, 20 ans), laissé libre par les Rouge et Noir au 30 juin, a signé pour trois ans.

Bordeaux : Alberth Elis grièvement blessé à la Gold Cup

Blessé vendredi à l'occasion du match de Gold Cup entre le Honduras et le Qatar (1-1) où il a d'ailleurs inscrit le but de l'égalisation à la 90e+6, Alberth Elis va encore vivre un été compliqué aux Girondins de Bordeaux. Sur cette rencontre, l'attaquant s'est fracturé le bras. Opéré, il sera indisponible entre 6 à 8 semaines. De quoi gâcher toute sa préparation. Un vrai coup dur pour le club aquitain qui espérait profiter de cet été pour le vendre...

