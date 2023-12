OM, RC Lens – Mercato : l’Arabie saoudite prête à dynamiter le dossier Varane ?

Si son nom circule au RC Lens ou encore à l’OM, Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans) est encore loin d’un retour en Ligue 1. Si l’ex international tricolore ne joue plus trop chez les Red Devils avec Erik ten Hag, le natif de Lille entend quand même s’accrocher encore un peu …

Comme révélé par le Manchester Evening News, l’ancien joueur du Real Madrid aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait aller au bout de la saison et ne pas partir en janvier. Une vraie menace rode cependant autour de Varane.

Spécialiste du Mercato, le turc Ekrem Konur explique que Raphaël Varane comme son coéquipier brésilien Casemiro sont dans les radars de clubs de Saudi Pro League (D1 saoudienne), prêts à faire une offre dès le mois de janvier pour l’attirer.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à MU avec un salaire qui le rend intouchable pour les clubs français en janvier (plus de 20 M€ par an !), Varane semble en revanche à la portée économique des Saoudiens…

💣💥 Saudi Arabian league clubs are planning to make a move for Manchester United's Raphael Varane and Casemiro in January. #MUFC 🔴⚪ #ManUtd https://t.co/bf1e87UJH9 pic.twitter.com/TpyyvuCCRU