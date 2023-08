Matic est arrivé à Rennes, Ben Yedder fait polémique, un départ inattendu au LOSC ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade Rennais : Matic est arrivé à Rennes, signature imminente !

Nemanja Matic devrait bien poursuivre sa carrière du côté du Stade Rennais. Le milieu de terrain de l'AS Roma est arrivé ce dimanche soir à Rennes et devrait s'engager pour les deux prochaines saisons avec le club Rouge et Noir, qui auraient déboursés environ 2 millions d'euros pour s'offrir l'international serbe.

Stade Rennais : Meling va signer à Copenhague

Le latéral norvégien Birger Meling est sur le point de s'engager avec le club danois du FC Copenhague. L'entraîneur de ce dernier, Jacob Neestrup, a déclaré qu'il s'agissait d'un très bon joueur mais qu'il refusait d'en dire plus, sous entendant que les négociations pour un transfert étaient bien avancées. Entré en jeu en seconde période contre Metz (5-1) dimanche, Meling a été porté en triomphe par ses futurs ex-coéquipiers au coup de sifflet final. Son transfert devrait rapporter 2 M€ au SRFC.

LOSC : Brighton s'attaque à Baleba

D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, Brighton, qui cherche un remplaçant à Moisés Caicedo, aurait entamé des discussions avec le LOSC pour signer le très prometteur Carlos Baleba. Le club anglais aurait même déjà formulé une première offre de 16 millions d'euros bonus compris pour recruter le milieu de terrain lillois.

AS Monaco : la célébration polémique de Ben Yedder

L'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hütter, était particulièrement satisfait de la victoire de son équipe à Clermont (4-2). Et notamment du doublé inscrit par Wissam Ben Yedder, pourtant mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle : "Félicitations à Wissam. Il était concentré sur le football, c'est très important qu'il ait marqué deux fois. Son comportement, son attitude sur le terrain étaient fantastiques aujourd'hui. Je salue globalement la performance de l'équipe". À noter également que l'international français a fêté son premier but avec une célébration énigmatique : après avoir mimé le geste d’un arbitre pour indiquer l’utilisation de la VAR, il a ensuite baissé la tête et croisé les bras devant lui.

Montpellier : Der Zakarian pousse un coup de gueule

C'est peu dire que l'entraîneur du MHSC, Michel der Zakarian, n'a pas apprécié le nul concédé par son équipe à la dernière seconde, contre Le Havre (2-2) à la Mosson : "On est déçus de ne pas gagner ce match. On prend un but d’entrée de match. On n’est pas au marquage. On n’est pas dedans sur le plan défensif pour gagner les duels. On a très mal défendu sur ce coup. Et on prend un but.On n’a pas fait une bonne première période face à une équipe qui nous attendait et qui avait un jeu direct. On a joué sur un champ de patates. On est la seule ville où l’on joue sur un terrain sec. on ne peut pas arroser le terrain. Ce n’est pas ça qui nous fait perdre deux points. On a élevé notre niveau de jeu en seconde période. On a réussi à marquer deux buts pour prendre l’avantage. On a la balle de 3-1. Ensuite, il faut avoir envie de défendre. On peut ne pas marquer un 3e but, mais il faut avoir envie de défendre. Il faut que tout le monde ait envie de défendre, de bien défendre. L’an passé, à dix en fin de match devant Rennes, on a bien défendu. Mais, là, il y a des mecs qui ne veulent pas défendre. Gagner un match, ce n’est pas facile. Quand on n’a pas le ballon, il faut avoir envie de défendre. C’est pour ça que l’on s’est fait griller. Pour moi, c’est la réalité. Il faut avoir envie de ne pas prendre ce second but. Il faut être plus haut, être plus agressif. Il faut que tout le monde travaille. c'est le maître-mot".

RC Strasbourg : Keller justifie la vente du club

Cet été, l'autre Racing est passé entre les mains des propriétaires de Chelsea, qui ont remplacé Frédéric Antonetti par Patrick Vieira sur le banc et permis un recrutement de qualité. Invité de RMC, le président du RCSA, Marc Keller, a justifié ce changement de propriétaire : "On a estimé qu'on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait apporter en tant que dirigeants normaux. Pour être compétitif dans cette nouvelle Ligue 1, il fallait se faire aider". Les nouveaux propriétaires du Racing ont débuté leur aventure par une victoire sur Lyon (2-1) dimanche soir.

Toulouse : Martinez Novell fier de son équipe

Le TFC s'est imposé à la Beaujoire (2-1) dimanche après avoir été mené à la pause. Une réaction qui a fait la fierté de l'entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell : "C'est un super départ pour moi, pour l'équipe, a déclaré l'Espagnol à Prime Vidéo. On a démarré difficilement la première période. On a encaissé ce premier but sur penalty. On devait intégrer nos nouveaux joueurs, c'était compliqué. à la mi-temps on a parlé, on a corrigé certaines choses, et on est bien revenus dans ce match, on a montré de la personnalité. Plusieurs dispositifs tactiques sont préparés à l'entraînement, on veut générer du jeu. Et on veut surtout être à l'initiative. Je trouve qu'en première période, nos milieux de terrain ne pesaient pas sur le match. on manquait de beaucoup de choses dans ce premier acte, on devait être plus ensemble. Mais dans les moments, difficiles il faut se serrer les coudes et en seconde période on a haussé le curseur. Aussi bien sur les duels, défensivement et offensivement, on a monté le ton. On était plus compacts".

Le Havre : Elsner parle d'une quasi-victoire face au MHSC

Mené 2-1 par Montpellier dans les arrêts de jeu, le promu havrais est parvenu à égaliser. Une fierté pour son entraîneur, Luka Elsner : ""Je suis satisfait car c’est un contexte difficile avec une super équipe face à nous. Ce sera une formation qui se battra pour les places européennes. Avec la chaleur extrême à laquelle nous ne sommes pas habitués, plus beaucoup de nouveaux dans le onze de départ, ça fait beaucoup de choses, et le fait d’être revenu au score après avoir été mené 2-1, ça se rapproche d’une victoire, au niveau mental. Le deuxième but vient sur une situation anodine, on sait que ce sur une passe ou deux passes, ça peut se transformer en situation de but avec la qualité de finition qu’il y a dans ce championnat. C’est dommage car ça tombe à un moment de match où on était sonné, ils ont enfoncé le clou. On a su recréer un contexte favorable pour revenir au score et c’est très bien. On savait qu’il y aurait deux matches dans le match avec ce contexte de chaleur. Un deuxième match avec moins de rigueur tactique où on savait qu’on aurait des opportunités. On a bien exploité les espaces qui s’offraient à nous. Puis le fait de n’avoir rien à perdre, nous a libérés sur le côté mental, J’ai trouvé qu’on avait fait preuve de solidité défensive malgré les buts encaissés. On a le collectif capable d’amener le ballon devant le but. Et le but de Samuel Grandsir est exceptionnel. On a vu un joli match., ça se joue à rien, on a le ballon de 2-0, ils ont celui de 3-1. On a su exploiter les moments qui s’offraient à nous".

