LOSC - Mercato : Bayo règle ses comptes avec Fonseca et les supporters, ça déménage !

Dans un entretien à So Foot, Mohamed Bayo, qui retrouve des couleurs au Havre, est revenu sur son passage difficile au LOSC. "À Lille, j’étais vu comme un chèque. Alors qu’au Havre, je ne ressens pas ça. Changer d’endroit, quitter Clermont, ça n’a pas aidé, mais ce n’est pas que ça. Il peut y avoir beaucoup d’explications. Le LOSC avait un style de jeu avec lequel ça n’a pas marché pour moi, ça ne collait pas. Ensuite, il y a eu l’affaire extrasportive qui est entrée en compte. Quand ça ne marche pas sur le terrain et en dehors du terrain… »

"Ce chant, il était drôle, oui, mais seulement cinq minutes"

L'attaquant a notamment expliqué que Paulo Fonseca ne l'avait pas du tout calculé dans le Nord... « À aucun moment je n’ai parlé avec lui. Bon, tu n’as pas besoin de discuter pour savoir qu’un coach ne veut pas de toi. Il te le fait comprendre clairement, dans ses choix à l’entraînement ou lors des matchs de préparation. Le foot est un monde difficile. Si quelqu’un ne compte pas sur toi et que tu baisses la tête, tu ne vas jamais avancer. Fonseca, c’est un coach, mais j’ai fait des choses avant de venir à Lille. On m’a acheté ! Mes qualités ne se sont pas envolées du jour au lendemain. Si un coach ne compte pas sur toi, un autre le fera. Et là, au Havre, on voit que je n’ai pas perdu mes qualités. C’est juste que je ne jouais pas. » Enfin, Bayo est revenu sur sa relation avec les supporters du LOSC et ce chant lancé à son nom mentionnant du Ricard... « C’est une invention des supporters ! Depuis qu’ils ont lancé ce chant, on dit que je kiffe le Ricard alors que c’est faux ! Ce chant, il était drôle, oui, mais seulement cinq minutes. Ensuite, j’ai eu l’impression qu’ils ne voulaient jamais me lâcher la veste..."

